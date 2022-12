Il Mattino – Ad un passo anche il rinnovo di Di Lorenzo! Le ultime

L’edizione de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano il capitano del Napoli, intende legarsi al Napoli a vita. Gli piacerebbe terminare la carriera all’ombra del Vesuvio, dove si è affermato come calciatore e come uomo simbolo di una rivoluzione che, la scorsa estate, ha portato gli azzurri a cercare nuovi punti di riferimento. Di Lorenzo, calmo, pacato, concreto, maturo ha ereditato la fascia dal 24, la sua leadership in campo ed in spogliatoio è figlia di una maturità fuori dal comune. Ovvio che Spalletti e De Laurentiis vogliano trattenerlo, ed infatti il suo contratto attende solo di esser firmato. Quindi dopo i rinnovi di Meret e di Anguissa, e di Lobotka, si attende la fumata bianca anche per Di Lorenzo. Discorso già molto ben avviato tra il suo agente Mario Giuffredi e il direttore sportivo azzurro Giuntoli. Il capitano è un pilastro del Napoli. Il terzino da quando veste la maglia azzurra ha sempre assicurato un livello elevatissimo e una grande continuità di prestazioni.