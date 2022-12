CdS – Il Napoli vuole Ilic! Il piano per portarlo in azzurro

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Giuntoli, nel frattempo, studia obiettivi per il centrocampo nel caso in cui dovesse liberarsi un posto a gennaio. Ivan Ilic del Verona piace molto, anzi moltissimo, e infatti l’operazione potrebbe anche ricalcare quella di Rrahmani. Il Napoli dunque potrebbe acquistarlo subito per poi integrare in rosa in estate. Ventun anni compiuti il 17 marzo, il serbo del Verona è considerato un prospetto estremamente interessante. A giusta ragione: ha numeri, geometrie, idee, la virtù dell’inserimento e della rifinitura e un certo senso del gol. Il procuratore di Demme, intanto, ha fatto sapere che Napoli e calciatore che la volontà del suo assistito sarebbe quella di sposare un progetto che gli permetta di giocare con continuità.