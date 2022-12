CdS – Zanoli può partire! In caso di partenza pronto il sostituto

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano Giovanni Di Lorenzo, al pari di Lobotka, rappresenta pedina inamovibile per il Napoli di Luciano Spalletti. Difficile che Zanoli possa trovare spazio, in quella zona del campo. Così, spunta l’ipotesi addio del terzino sinistro. Se Zanoli chiederà di andare a giocare altrove, si affronterà il tema del terzino destro: il turco Ferdi Kadioglu del Fenerbahçe, 23 anni, è un’ipotesi. Al momento, l’ipotesi addio di Zanoli sembra piuttosto remota, ma Giuntoli è alla costante ricerca di talenti e il suo imperativo categorico è dare a mister Spalletti giocatori funzionali al suo gioco ed in grado di soddisfare i parametri economici del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il terzino del Fenerbahce rispecchierebbe entrambi i requisiti.