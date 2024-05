Come riporta Il Mattino, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è deluso dall’operato di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Inizialmente era intenzionato a confermarlo anche per la prossima stagione, se fossero arrivati i risultati sperati in questi ultimi mesi di questa stagione fallimentare. Arrivati però alle ultime giornate di campionato, il tecnico calabrese sembra sempre più lontano da Napoli.