CdS – Kvaratskhelia e Rrahmani verso il recupero! Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Rrahmani e Kvaratskhelia sono stati i grandi assenti nelle ultime gare del Napoli prima della sosta. La sosta però ha una funzione terapeutica e a qualcosa servirà. Rrahmani s è fermato a Cremona, nei minuti finali, il 9 ottobre scorso e la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra gli è costato già nove partite. Kvaratskhelia, invece, s’è dovuto arrendere dopo la trasferta di Liverpool ma anche per lui, come per Rrahmani, la situazione va migliorando. La pausa diventa un’alleata e un giretto a Tblisi, casa sua, è stata utile per starsene un po’ con i bambini dei suoi luoghi d’infanzia.