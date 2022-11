La Repubblica – Le motivazioni dell’anticipato rinnovo di Anguissa! I dettagli

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul rinnovo di Frank Anguissa. Secondo il quotidiano il Mondiale entra nel vivo e dopo il debutto di Lozano e Zielinski è il momento di entrare in scena per gli altri tre giocatori del Napoli. Uno di questi è Frank Anguissa. Il camerunense è stato il motore del centrocampo di Spalletti, diventando anche più incisivo in attacco con i due gol segnati in campionato con il Torino e quello pesantissimo al Maradona contro il Liverpool. Proprio queste prodezze hanno convinto Aurelio De Laurentiis a rinnovargli subito il contratto, poco prima della partenza per Doha del centrocampista del Camerun.