Del Genio: “Maxi recuperi in Serie A? Propongo che ci vengano illustrati i parametri”

Paolo Del Genio, giornalista di fede partenopea, ha parlato nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, in onda su Tele A. L’argomento di discussione è l’allungamento dei minuti di recupero, sulla falsa riga di quanto sta accadendo al Mondiale.

“Maxi recupero? Se verrà introdotto in Serie A, le partite finiranno quando Juventus, Milan e Inter passeranno in vantaggio? Questo è il cattivo pensiero di alcuni di noi, che per qualcuno fa vittimismo. Intanto lo facciamo, non cresciamo mai, ma abbiamo pensato tutti alla stessa cosa. Tutti noi tifosi del Napoli abbiamo pensato che se Juve, Milan e Inter stanno pareggiando, verranno assegnati 14 minuti di recupero. Però ho una proposta: ci informassero dei parametri di questi recuperi. Ci dicessero nel minimo dettaglio: ad esempio 15 minuti per la sostituzione, 30 per la sostituzione, 5 per la rimessa. Noi sappiamo contare, controlleremo con la calcolatrice se i minuti assegnati saranno equi o meno”.