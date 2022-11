Koulibaly si conferma cuore partenopeo: “Andrei di corsa a Napoli per festeggiare lo scudetto”

Kalidou Koulibaly ha lanciato l’ennesimo messaggio d’amore verso Napoli.

Dopo la sconfitta all’esordio del Mondiale del suo Senegal contro l’Olanda, l’ex campione azzurro, attualmente difensore del Chelsea, è stato intervistato dai microfoni di Sportitalia per commentare la sconfitta dei suoi. Tra le diverse risposte, ne è arrivata una particolarmente significativa per i tifosi azzurri: “Abbiamo preso un goal e non siamo più riusciti a ribaltare la partita. Ai Mondiali funziona così, recuperare non è per nulla facile. Le prossime due saranno due finali per noi. Sul Napoli vi dico che se dovesse vincere lo scudetto, andrei subito a Napoli per festeggiarlo con loro”.

Una freccia di Cupido, quella scagliata dal KK, che ha subito fatto breccia nei cuori di una tifoseria che continua ad amarlo alla follia per il suo recente passato a Napoli e per l’attaccamento alla maglia e alla piazza partenopea.