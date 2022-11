CorrSport – Lozano sfiderà Zielinski al Mondiale: sarà sfida affascinante in Qatar

Lozano con il suo Messico sfiderà la Polonia di Zielinski.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà un esordio dal sapore azzurro Napoli quello che coinvolgerà i due giocatori azzurri all’esordio in Qatar: “C’è un pezzettino di Napoli in Qatar e Messico-Polonia sa di derby da gustarsi pensando a ciò ch’è stata questa rivoluzione prima strisciante e poi travolgente che però è germogliata nel giardino di Castel Volturno, tra gli scatti di Lozano e i ricami di Zielinski, il profumo delicato di un’idea che sa di fresco e che ha appena raccontato a The Players’ Tribune con una lettera

toccante, dedicata a se stesso e alla sua gente”. I due partenopei rappresenteranno due Nazioni che lotteranno, testa a testa, per superare il girone.