Oggi, dopo Inghilterra-Iran, si sono giocate altre due sfide valide per il girone A e per il girone B, nella seconda giornata del Mondiale.

In particolare, alle ore 17 si è giocata la sfida tra Senegal e Olanda, con la nazionale orange che ha battuto per 2-0 la nazionale di Koulibaly, con i goal di Gakpo e Classeen.

Invece, in serata si è giocata la sfida tra USA e Galles, finita per 1-1, con i goal di Weah e del sempreverde Bale, che ha pareggiato per i britannici su rigore.