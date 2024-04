Il Mattino – Il Napoli segue ancora Perez, spunta una promessa fatta a gennaio: i dettagli

Come riporta Il Mattino, a Manna spetterà il compito di risollevare le sorti del Napoli nella prossima stagione e uno dei reparti che necessità maggiori attenzioni è quello difensivo. Troppi i goal subiti dagli azzurri quest’anno, che con l’arrivo di Calzona non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata. 14 goal di fila subiti sono tantissimi considerando la miglior difesa del campionato mostrata la passata stagione. A gennaio si doveva intervenire sul mercato e quel Nehuen Perez di cui tanto si parlava poteva rappresentare un innesto fondamentale per il proseguo della stagione. L’affare saltò solo all’ultimo momento con la promessa tra i due Presidenti di riparlarne in estate. Ora i tempi potrebbero essere maturi per vedere Perez in azzurro.