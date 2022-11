Qatar 2022 – Inghilterra-Iran, si chiude sul 3-0 la prima frazione di gioco!

La seconda partita del Mondiale in Qatar, dopo il match inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador, sta vedendo sfidarsi Inghilterra ed Iran. Dopo l’infortunio iniziale del portiere asiatico, che ha causato un recupero maxi di ben 14 minuti, si sono scatenati gli uomini di Southgate! Apre le danze Jude Bellingham con un gran colpo di testa, successivamente vanno a segno Saka e Sterling che mettono una serie ipoteca sulla vittoria degli inglesi. Termina 3-0 il primo tempo e, come auspicabile già all’inizio del match, non c’è mai stata partita!