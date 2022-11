Tuttosport – Altre tre amichevoli per il Napoli dopo il ritorno dalla Turchia

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla preparazione del Napoli in questa sosta dovuta al Mondiale in Qatar. Secondo il quotidiano il Napoli contro l’Udinese giocherà l’ultima gara ufficiale del proprio 2022. Successivamente i giocatori azzurri, non impegnati nel Mondiale, godranno di due settimane di riposo, a seguire ci sarà il ritiro in Turchia ad Antalya. Gli azzurri di Luciano Spalletti torneranno in città il prossimo 13 dicembre dopo aver disputato anche tre amichevoli in terra straniera. Le partite amichevoli non finiranno però qui a quanto pare. Infatti il Napoli disputerà altre tre amichevoli dopo il rientro in Italia per prepararsi al meglio in vista della gara del 4 gennaio contro l’Inter. Luciano Spalletti ha già avuto esperienze passate con la lunga sosta invernale quando era alla guida dello Zenit, è stato proprio il tecnico azzurro a indicare Antalya come sede del ritiro della squadra partenopea in passato ci soggiornò proprio con la squadra russa.