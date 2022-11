Intervistato alla Gazzetta dello Sport il campione del mondo dell’ 82 Marco Tardelli ha detto la sua sul Napoli di quest’arco di stagione. Ecco quanto detto:

“Il Napoli oggi non ha rivali, ma la Juventus è in ripresa grazie ai giovani e a uno che sembrava dovesse andar via, Rabiot. Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice, anche se resta difficile raggiungere il Napoli. Non perde un colpo e anche un minimo di fortuna lo aiuta”.