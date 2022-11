CdM – Kvaratskhelia vuole esserci contro l’Udinese, al Maradona attesi tifosi georgiani

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli, dopo aver saltato due partite a causa di un dolore lombare, vuole tornare in campo. Il georgiano farà di tutto per giocare l’ultima gara del 2022 contro l’Udinese in programma questo sabato alle ore 15:00:

“Napoli-Udinese è un appuntamento carico d’adrenalina in cui vuole esserci anche Kvaratskhelia che sta lavorando per recuperare dalla lombalgia. Allo stadio ci saranno anche tanti georgiani che hanno programmato il loro viaggio a Napoli nel giorno del saluto del pubblico del Maradona ad una squadra protagonista finora di una cavalcata straordinaria”. Si legge sul quotidiano