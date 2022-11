Il Mattino – Kvaratskhelia dovrebbe recuperare per sabato! Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul recupero dall’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il georgiano, assente nelle ultime due gare di campionato per un problema di lombalgia, è pronto a mettersi nuovamente a disposizione di Spalletti per l’ultimo match dell’anno prima della sosta per il Mondiale. I problemi fisici stanno pian piano svanendo: il programma di recupero che ha seguito in questi giorni non ha avuto alcun intoppo, e dunque l’ex Rubin Kazan sarà della partita. Se non dall’inizio, almeno a gara in corso.