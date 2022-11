CdS – Lozano ha dimostrato che in questo gruppo tutti sono importanti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione di martedì sera di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti sta gestendo il gruppo azzurro in maniera egregia, tutti i giocatori sono importanti e nessuno si deve sentire non chiamato in causa. I numeri dell’attaccante messicano sono la conferma di quanto di buono l’esperto allenatore di Certaldo ha fatto finora nello scegliere gli uomini giusti al momento giusto. Il caso Lozano può essere dunque identificato come un punto di riferimento della gestione Spalletti. Il Chucky ha finora segnato tre reti e tutte subentrando dalla panchina. Un dato importante che sottolinea anche come ci sia concorrenza in ogni ruolo. Un vantaggio non di poco conto per Spalletti che si ritrova tutti motivati e pronti a dare il massimo a prescindere dal minutaggio. Tutti i giocatori azzurri sognano e lottano per lo stesso grande obiettivo, lo spogliato è compatto.