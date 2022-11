Repubblica – Napoli, stabilisce una nuova statistica da record! I dettagli

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Secondo il quotidiano gli azzurri con Luciano Spalletti hanno raggiunto un nuovo record grazie agli 8 punti di vantaggio:

“Nemmeno ai tempi di Maradona, quando peraltro la vittoria valeva 2 punti e non 3, la squadra azzurra era riuscita a staccare tutte le altre in una maniera tanto netta. All’epoca, i punti di vantaggio massimi sul Milan secondo erano stati 5 (che equivalgono a 7 punti con i sistemi odierni). La strada, però, è ancora lunga, e sabato c’è un’altra sfida importante contro l’Udinese: Da vincere a ogni costo per consolidare il primato e chiudere alla grande la fase iniziale della stagione. Per l’occasione ci saranno più di 50mila tifosi napoletani allo stadio Maradona e si prevede il tutto esaurito”. Si legge sul quotidiano.