CdM – Contro l’Udinese tornano Zielinski e Lozano dall’inizio. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro l’Udinese. Secondo il quotidiano ieri il Napoli non si è allenato, Spalletti ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi dopo la vittoria contro l’Empoli. L’obiettivo è recuperare le forze dopo le fatiche di questo ciclo infernale. In questo contesto avere a disposizione Kvaratskhelia con i suoi dribbling, la capacità di creare superiorità numerica e determinare situazioni pericolose, dopo le ultime due gare in cui ha dato forfait, sarebbe una notizia importante per Spalletti. Contro l’Udinese sarà fondamentale capire le condizioni dei giocatori, un lavoro fondamentale con tante partite a distanza ravvicinata. Lozano e Zielinski, decisivi dalla panchina contro l’Empoli, avanzano la loro candidatura, Ostigard e Mario Rui potrebbero essere confermati.