GdS – Ecco il motivo della scelta di Antalya come sede per la tournee

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla tournee che il Napoli farà a dicembre in Turchia. Secondo il quotidiano cinque azzurri saranno al Mondiale, mentre gli altri saranno fermi un mese e mezzo, durante la pausa. Ma la squadra di Spalletti andrà all’estero. Il Napoli ha definito il periodo di ritiro all’estero che andrà dalla fine di novembre a metà dicembre. La località prescelta è Antalya in Turchia, dove non farà molto freddo in quel periodo. In programma due o tre amichevoli.