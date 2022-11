CdS elogia il Napoli: “Una panchina d’oro, chiunque entri segna”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla squadra e sulle ottime prestazioni viste fino a questo momento che valgono il primo posto in classifica e il passaggio agli ottavi in Champions.

“Il Napoli ha una panchina tutta d’oro” si legge sul quotidiano. “Quella azzurra è la squadra che in Europa ha segnato più gol (nove) con giocatori subentrati: gli otto punti conquistati coincidono con il margine sulla seconda. Emblematico il caso di Lozano: a segno sempre nel secondo tempo. Nei cinque campionati top d’Europa non esiste altro esempio del genere: nessuna squadra di Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A può vantare una statistica e un rendimento del genere”.