Pagelle MN: il Napoli batte un ostico Empoli grazie a Lozano e Zielinski

Contro l’Empoli il Napoli centra la decima vittoria consecutiva in campionato e si lancia sempre più in testa alla classifica. Empoli che si difende bene ma nel secondo tempo i cambi di Spalletti cambiano le partita. In gol proprio i subentrati Lozano e Zielinski.

Queste le pagelle della redazione di MondoNapoli:

Meret 6,5: quasi mai impegnato, si dimostra sicuro sull’unico tiro in porta dell’Empoli, arrivato al 92esimo.

Di Lorenzo 6,5: altra partita di spessore per il capitano azzurro che si dimostra ancora uno dei terzini più affidabili del campionato. Suo il lancio millimetrico per Lozano che propizia il secondo gol.

Kim 7: ottima partita per il sudcoreano, sempre attento negli anticipi e nelle chiusure. Se l’Empoli non è mai pericoloso è soprattutto grazie a lui.

Ostigard 6,5: buona prova del norvegese, macchiata soltanto dal cartellino giallo speso per fermare il contropiede dell’Empoli

Mario Rui 6,5: non la migliore prova del “maestro”, qualche intervento a vuoto e un po’ di stanchezza nel finale. Utile come sempre in manovra e pericoloso con il suo sinistro velenosissimo.

Lobotka 6,5: il faro del Napoli è una garanzia, illumina il gioco azzurro e recupera decine di palloni a centrocampo.

Anguissa 6,5: dopo l’infortunio il camerunense aveva disputato qualche partita sottotono. Oggi è tornato a dominare il centrocampo come lui e pochi altri sanno fare.

Ndombele 6,5: ennesima buona prova del francese che sta trovando sempre più minuti dello schema di Spalletti. Tanti spunti, con un mix di tecnica ed esplosività, lo rendono sempre pericoloso.

Politano 6: dialoga benissimo dall’inizio con Di Lorenzo, ma non riesce praticamente mai ad essere pericoloso. Fa ammonire diversi giocatori dell’Empoli con le sue giocate.

Osimhen 7: solita prova generosa dell’attaccante nigeriano che dopo il primo tempo in cui ha lottato contro l’intero reparto dell’Empoli, risolve la partita procurandosi il rigore. Grinta famelica quella che lo porta ad aggredire il difensore che si allunga la palla e lo falcia in area.

Raspadori 6: come Politano, soffre molto il gioco chiuso dell’Empoli, ma dà una buona mano in fase di impostazione.

Lozano 7,5: Entra, si prende la responsabilità di tirare il rigore, lo segna, confeziona l’assist per Zielinski e propizia l’espulsione di Luperto. Fantastica prestazione del messicano.

Zielinski 7: ci mette un po’ ad entrare in partita, con qualche passaggio sbagliato e un po’ di indecisioni. Quando trova il ritmo però è infermabile. suo il gol che chiude la partita.

Elmas 6: non incide come i suoi compagni entrati dalla panchina, ma è prezioso quando si passa dall’out di sinistra.

Demme S.V.

Simeone S.V.

Spalletti 7,5: per l’ennesima volta, i suoi cambi risolvono la partita. Lettura della gara perfetta.