Osimhen è il simbolo della forza del gruppo

Il Napoli vince, ma non convince del tutto nella vittoria per 2-0 ai danni dell’Empoli. La squadra di Spalletti ha faticato nella prima frazione di gara, essendo messo a dura prova da una difesa che si è chiusa a riccio fin dal primo minuto. Spalletti azzecca i cambi e il verso della partita cambia radicalmente a favore dei partenopei. Nonostante ciò, a deciderla è sempre il solito Victor Osimhen che, con uno scatto bruciante, si è messo tra Marin e la palla provocando il calcio di rigore a favore degli azzurri. Tutti vorrebbero Osimhen sul dischetto, probabilmente anche lui stesso pensa di avere il diritto di calciarlo visto che lo ha procurato, ma ha deciso di farlo calciare a Lozano che sentiva il profumo del gol. Osimhen dimostra di essere cresciuto molto mettendo al primo posto la squadra rispetto al suo ego. Sempre più leader di questo gruppo, Victor rafforza ulteriormente una squadra che ha sicuramente una coesione tra le migliori in Italia.