Lozano, al termine del match contro l’Empoli che lo ha visto protagonista, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Volevo calciare il rigore. Tutti i ragazzi mi hanno detto di farlo. Anche se non giochiamo tutti dall’inizio, penso che siamo protagonisti anche a partita in corso. Stiamo facendo un ottimo lavoro, dobbiamo migliorare e continuare cosi. Io e Zielinski abbiamo parlato della prima partita del mondiale in cui ci affronteremo, sarà una partita speciale per entrambi”.