“Kvaratskhelia non andrà via, ne sono sicuro”, De Laurentiis sorprenderà tutti

Durante la trasmissione Giochiamo d’Anticipo in onda su TeleVomero ha preso la parola Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport. Importante rivelazione sul futuro dell’idolo dei napoletani Kvicha Kvaratskhelia.

“Vi dico che Khvicha Kvaratskhelia resterà al Napoli al 100% anche nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua esperienza in Campania, ha spesso sorpreso tutti ed è pronto ancora una volta a spiazzare critica e tifosi. In passato rifiutò cifre a tre zeri per Kalidou Koulibaly, accadrà anche in questo caso con l’attaccante esterno georgiano”.