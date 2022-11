CdS – Napoli, sfuma Solbakken: fatta con la Roma. Può già partire per la tournée in Giappone

Ola Solbakken sarà presto un giocatore della Roma. È questione di settimane perché l’esterno norvegese, in forza al Bodo/Glimt, vesta la casacca giallorossa. Sfuma dunque un obiettivo del Napoli. Il calciatore infatti è stato seguito a lungo in estate, tanto da sembrare più vicino a vestire l’azzurro. La situazione si è poi ribaltata, ed ora il giocatore è destinato a giocare nella Capitale. Per lui c’è la possibilità di andare nella tournée della Roma in Giappone, se la squadra norvegese gli concederà il nulla osta. A riportare è Il Corriere Dello Sport.