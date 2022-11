Ponciroli: “In questo momento il Napoli è superiore al Psg. Gli azzurri devono evitare una squadra in particolare”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio. Si è parlato della situazione riguardante il prossimo sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

“Io credo che in questo momento il Napoli sia superiore al Paris Saint Germain. I parigini sono una squadra che concede molto in difesa, ma hanno un fenomeno come Mbappè. Se il Napoli gioca da Napoli se la gioca tranquillamente. Quello che deve evitare la squadra di Spalletti è il Borussia Dortmund. Con quello stadio e quel tipo di atmosfera si può andare in difficoltà. Sarei contento se prendessero l’Eintracht“.