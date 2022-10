Grassani: “La clausola di Kim è valida solo per l’estero, vi spiego”

Mattia Grassani è intervenuto oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha affrontato varie tematiche, tra cui anche la clausola di Kim Min Jae. Il difensore coreano nel proprio contratto ha una clausola di 45 milioni di euro, ma l’avvocato ha voluto fare chiarezza, smentendo la validità da giugno 2023. Queste le parole sul contratto del coreano: “In estate la clausola di Kim sarà valida solamente per 15 giorni. Dove ci sono clausole la società vuole limitare il più possibile il tempo di validità. Per il semplice motivo che partenze, sostituti ed arrivi possano essere valutati in tempo“.