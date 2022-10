Tuttosport – Solo due le squadre ancora imbattute in Europa, Napoli e Psg

L’edizione odierna di Tuttosport parla del Napoli e di come la squadra azzurra sia ancora imbattuta, al pari del Psg. La squadra parigini però ha un valore duplicato rispetto alla rosa azzurra, che conta anche un monte ingaggi molto inferiore. Questo quanto evidenziato dal quotidiano torinese: “Nei top 5 campionati europei, su ben 98 squadre solamente 2 sono ancora imbattute e sono Napoli e Paris Saint Germain. Due realtà completamente opposte, perché i parigini sono il club più ricco al mondo, mentre il club di De Laurentiis deve acquistare i calciatori con le proprie risorse e vendendo altri calciatori. Il Psg deve vincere obbligatoriamente ogni anno per i soldi che vengono spesi, mentre il Napoli può crescere anno dopo anno solo grazie all’accesso in Champions, con la quale quest’anno sono stati incassati 60 milioni. Dalla comparazione delle rose poi si nota un’altra grande differenza, ovvero il costo totale delle 2 rose, che rende ancora più incredibile vedere il napoli così in alto. I parigini valgono 890 milioni, mentre il Napoli 480″.