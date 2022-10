Il Napoli è pronto a blindare lo slovacco Stanislav Lobotka, e come riporta Kiss Kiss Napoli si sta lavorando per il nuovo accordo. La società azzurra vuole prolungare al più presto il contratto del centrocampista slovacco. Si sta lavorando in questi mesi per arrivare alla firnìma sul contratto, che come riporta la Radio ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno, poco prima del mercato di gennaio.