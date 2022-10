Il Mattino – Anguissa pronto al rientro contro il Sassuolo! I dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul ritorno in campo di Frank Anguissa. Secondo il quotidiano tutti protagonisti in una squadra che gioca a memoria, compatta in ogni zona del campo. In panchina si è rivisto Anguissa, tornato disponibile dopo l’infortunio nel match di Champions contro l’Ajax che l’aveva costretto a saltare le sfide contro il Bologna e la Roma. Il centrocampista camerunese tornerà sabato contro il Sassuolo, la prima partita dell’ultimo mini ciclo fino alla sosta che si concluderà con il match contro l’Udinese.