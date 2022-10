Il Napoli di Luciano Spalletti continua a dare un grande spettacolo e a far divertire i tanti tifosi del Napoli, che ieri sono accorsi allo stadio e hanno cantato in 40mila.

Questa squadra sta facendo impazzire tutti, proprio perché è il Napoli di TUTTI, in quanto con 6 cambi rispetto alla trasferta dell’Olimpico il risultato non è cambiato per nulla.

E questi risultati non fanno altro che esaltare i numeri del club e i record che sta eguagliando, come riporta Tuttosport:

“Con la tripletta di ieri gli azzurri raggiungono quota 46 gol in 16 partite giocate quest’ anno, oltre ad essere la terza

squadra italiana a vincere tutte le prime 5 partite nella fase a gironi di un’ edizione della Champions League, dopo il

Milan nel 1992/93 e la Juventus nel 2004/05, in entrambi i casi in panchina c’era Fabio Capello”.