Roma-Napoli: Spalletti guida la squadra e gestisce la partita, le pagelle

Le scelte del tecnico toscano hanno avuto la meglio anche stavolta, conquistando una vittoria importante su un terreno difficile.

Queste le pagelle dei quotidiani:

7,5 per la Repubblica e Il Mattino. Spalletti predica calma dalla panchina e gestisce al meglio i cambi. La squadra segue le sue indicazioni e dimostra un grande livello di maturità.

7 per la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. L’allenatore batte per la prima volta Mourinho, grazie all’ottimo rendimento in campo da parte dei suoi.