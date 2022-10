Osimhen segna e trascina la squadra: gol da vero bomber, le pagelle

Dopo lo stop per infortunio, il numero 9 è tornato più carico che mai. Tre gol in altrettante partite, segnando la rete decisiva per la vittoria del Napoli contro la Roma.

Di seguito le pagelle dei quotidiani:

7,5 per la Repubblica e Il Mattino. Con il suo destro arrivato dritto in porta, Osimhen si fa perdonare in fretta per l’errore di qualche istante prima su assist di Lozano.

Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Il nigeriano si spende per la squadra, fatica con Smalling ma non molla mai, facendolo anche ammonire. Segna un gol da centravanti vero.