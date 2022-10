CdS – Da Bologna a Napoli: la storia di Giacomo Raspadori

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport racconta la storia di Giacomo Raspadori, attuale attaccante del Napoli.

“È l’ uomo del momento, il volto in copertina. E contro il Bologna sarà più che mai la sua partita”. Raspadori, infatti, è nato a Bentivoglio, in provincia di Bologna, il luogo delle sue origini calcistiche con i primi calci dati con la Progresso di Castel Maggiore. Poi si è spostato a Sassuolo, dov’è cresciuto e dove ha conquistato la Nazionale di Mancini e successivamente a Napoli, dove è emersa in modo limpido la sua classe.

Il classe 2000 è l’unico italiano ad aver segnato quattro gol nelle prime tre giornate di Champions League: prima di lui, solamente Del Piero e Ravanelli. Con una rete ogni mezz’ora, in Europa, sta dietro solo a Lewandowski, Salah e Haaland ed è, quindi, tra i grandi del calcio internazionale.

Il Napoli era convinto fosse destinato a questa carriera, infatti, l’ha scelto senza indugi per sostituire Mertens.