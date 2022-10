Il Mattino – Simeone vuole avverare un secondo sogno: obiettivo convincere Scaloni

Giovanni Simeone sogna di volare in Qatar con la sua Argentina.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, le sue prestazioni potrebbero far vacillare il commissario tecnico dell’Albiceleste Scaloni. Il Cholito non ha limiti e potrebbe rientrare nella lista finale per il Mondiale: “In Argentina c’ è più di qualcuno che lo spinge. Dicono che qualcosa si sta muovendo e che la Seleccion potrebbe nuovamente fare affidamento sul Cholito. L’ occasione Qatar è dietro l’ angolo e non c’ è troppo tempo da perdere. Il gruppo di Scaloni è quasi blindato, ma se Simeone continuasse con questo ritmo (4 gol con il Napoli, entrando sempre dalla panchina), il ct potrebbe avere qualche ripensamento. Tanto più che al momento l’ Argentina è sulle spine per i problemi muscolari che preoccupano Dybala. È chiaro che se la Joya dovesse saltare l’ appuntamento col Mondiale, in attacco si libererebbe un posto. E il Cholito, che di mestiere sta diventando specialista nel cogliere al volo le occasioni, si farebbe trovare pronto”.

Per Simeone sarebbe una soddisfazione immensa, ancor più insperata del goal alla prima in Champions League.