TuttoSport – Il Napoli ha siglato già ben 35 reti: continuerà su questi ritmi?

La macchina da goal del Napoli non vuole fermarsi.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui molto dipenderà anche dal cammino in Serie A e in Champions League, dove la qualificazione è quasi nelle tasche di Spalletti e calciatori: “Non è un caso che dopo 12 partite il numero delle reti messe a segno sia già arrivato a quota 35 tra Champions League e Serie A. Il ritmo è impressionante e, sul lungo periodo, potrebbe polverizzare il record delle 115 reti segnate con Maurizio Sarri in panchina. Molto dipenderà anche dal cammino che gli azzurri riusciranno a fare in Europa, cioè in Champions, dove domani contro l’Ajax basterà un pareggio per tagliare fuori gli olandesi dalla qualificazione ed assicurarsi con due turni di anticipo il passaggio agli ottavi della competizione. Ma è un traguardo minimo per una squadra travolgente anche in Europa qual è il Napoli di quest’anno e che deve puntare al primo posto nel girone”.

Il Napoli vuole continuare a gonfiare la rete.