CdS – Napoli, Victor Osimhen c’è! L’attaccante è pronto a ritornare in campo

Victor Osimhen tornerà in panchina allo stadio Maradona. A riportarlo è il Corriere dello Sport, oggi in edicola. L’attaccante del azzurro ha recuperato la sua condizione dopo l’infortunio rimediato nel match d’esordio in Champions contro il Liverpool.

“Osi c’è. Questa volta sì, niente dubbi e neanche riflessioni: ieri ha lavorato in gruppo e domani con l’Ajax andrà panchina. E così, la storia interrotta il 7 settembre con il Liverpool al Maradona ricomincerà nello stesso stadio e in una Champions addirittura migliore. Titolo: il grande ritorno nel primo momento clou della grande coppa”. Si legge sul quotidiano.