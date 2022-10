Il Napoli ha avuto un inizio di stagione fortissimo e nettissimo in questo scorcio di campionato; infatti, tutti, ma davvero tutti, sono rimasti impressionati dalla forza di questa squadra e dalla capacità dei nuovi di integrarsi subito.

E certi dati, che ora elenchiamo, aiutano a capire la portata di questo Napoli: infatti, la squadra è ancora imbattuta in questa stagione e non ha ancora perso. Oltre ad essere l’unica squadra in Italia, è una delle pochissime in Europa, perché solo il Real dell’ex Ancelotti e il PSG, che spadroneggia in Francia, sono imbattute. Per dire, squadroni come il City e il Bayern hanno già perso.

L’attacco di questa squadra è impressionante, una vera e propria cooperativa dei goal che ha mandato 12 giocatori diversi in goal(primato italiano), che a livello europeo è al secondo posto degli attacchi più prolifici: infatti, solo il City del mostruoso Haaland ha segnato 44 goal, con al secondo posto gli azzurri con 35 goal, e anche qui il Napoli è davanti a squadroni come Psg e Real.

In Italia, invece, oltre ad avere il primato della squadra che ha mandato più giocatori in rete, il Napoli ha la terza difesa del campionato con 7 reti: solo Atalanta e Lazio hanno fatto meglio. Inoltre, il Napoli è al secondo posto anche per numero di giocatori che segnano dalla panchina con 5 goal, e solo l’Udinese ha fatto meglio con 6 goal. Segno che tutti, ma proprio TUTTI, sono sul pezzo.

Fonte: Sky.