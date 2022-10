Piotr Zielinski avrebbe recuperato dopo essere uscito durante l’intervallo martedì e il Corriere dello Sport riporta le sue parole in merito alla squadra.

“Le mie condizioni sono buone. Spero di fare tantissimi goal e assist, ma la cosa importante aiutare la squadra ottenere grandi risultati. Siamo un gruppo unito, ci sosteniamo tutti. Cerco sempre di dare il massimo, sto crescendo. Il nostro centrocampo è tra i più forti d’Europa. Siamo tutti importanti, questo spirito ci sta facendo vincere: speriamo di mantenerlo per sempre.”

Sulla vittoria contro l’Ajax: “Una serata magica per noi e per tutti i napoletani. Forse è stata una delle vittorie più grandi in uno stadio storico. Spalletti ci ha fatto i complimenti, ma c’è anche ricordato che siamo appena all’inizio. Ci aspettano altre partite importanti. ”