Ai microfoni di Dazn, prima della gara tra Napoli e Torino, un giocatore della squadra azzurra ha presentato la sfida odierna: stiamo parlando di Zerbin.

Queste le sue parole:

Come vivi questo momento, dato che pochi mesi fa eri in B?

“Come dici tu, è una favola, perché è successo tutto velocemente. Ho realizzato i sogni di tutti i bambini, ma questo non deve essere un punto d’arrivo, ma di partenza, e devo lavorare per fare meglio”