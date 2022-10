Ai microfoni di Dazn, prima della gara tra Napoli e Torino, ha parlato un giocatore ospite: stiamo parlando di Sasa Lukic.

Queste le sue parole:

“Tutti fanno fatica contro di noi, ma perdiamo sempre alla fine. Dobbiamo gestire meglio i minuti finali, perché giochiamo sempre bene contro le big e perdiamo alla fine; non è un problema tecnico, ma dobbiamo essere più furbi, più scaltri e difendere il risultato; ne abbiamo anche parlato in questi giorni e forse anche in campo dobbiamo parlare di più”