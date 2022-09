Raspadori segna un nuovo inizio per l’Italia! Le pagelle dei quotidiani nazionali

Giacomo Raspadori è stato l’eroe del match di San Siro, l’Italia ha battuto l’Inghilterra per 1-0 grazie a un suo gol. Le pagelle di tutti i quotidiani nazionali hanno esaltato la sua prestazione. Il Mattino gli dà un 7. Segna un bellissimo gol nel cuore del secondo tempo. Controllo splendido dopo il lancio di Bonucci, circumnavigazione di Walker e destro arcuato e strepitoso sul palo lungo. Poi, non pago, cerca di impreziosire la serata con un paio di giocate. TuttoSport lo premia con un 8. Onora il numero 10 con un gol splendido: straordinario stop in corsa, controllo e gestione su Walker per poi accentrarsi e mirare il palo più lontano. Un capolavoro. Svaria e si muove sempre con intelligenza”. La Gazzetta dello Sport dà invece un 7. Forse la peggiore in azzurro fino all’eurogol che cambia tutto, mette il destino di Nations nelle nostre mani e dà la sicurezza della prima fascia per Euro ’24. Un gran gol, stop, mira, tiro. Ora continuità, Jack. Sulla stessa riga Il Corriere dello Sport 7.Segna un bellissimo gol nel cuore del secondo tempo. Controllo splendido dopo il lancio di Bonucci, circumnavigazione di Walker e destro arcuato e strepitoso sul palo lungo. Poi, non pago, cerca di impreziosire la serata con un paio di giocate”