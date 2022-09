Zaccardo: “Io per primo ho proposto Kvaratskhelia ai club europei, è un giocatore fortissimo”

Intervistato ad Il Corriere della Sera l’ex calciatore Christian Zaccardo che ha detto la sua su Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“Come in tutte le buone operazioni che vanno in porto, il merito va condiviso con i professionisti che hanno partecipato alle trattative. Io ho dato il mio contributo in qualità di intermediario, poi per il resto sono stati bravi i dirigenti del Napoli insieme all’entourage del calciatore. Conosco il calciatore da un paio di anni, sono stato il primo a proporlo in giro per l’Europa. Calcisticamente ho proprio un debole per lui. Speravo sarebbe partito forte, così come adesso spero che possa diventare uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Di qualità ne ha tantissima, e sicuramente può costruirsi un futuro molto importante”.