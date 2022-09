Il Napoli vuole continuare a investire su Meret per la porta, pronto il rinnovo, ma accetterà? Secondo la Gazzetta dello Sport c’è un dialogo aperto tra le parti e non ancora un accordo imminente. Il Napoli è pronto a offrirgli quasi il doppio del suo ingaggio attuale. Ecco cosa scrive il quotidiano: «E’ l’unico “caso” da risolvere. La serenità di questo periodo all’interno del nuovo gruppo e dello stesso portiere, sta favorendo il clima di collaborazione dopo un’estate di tensione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è fiducioso, con l’agente Federico Pastorello il dialogo è aperto. Si cerca di evitare frizioni, ci vorrà un po’ di tempo. Si discute di un rinnovo con un ingaggio da 1,7/1,8 milioni netti. Il segnale, e anche la garanzia – non per forza sbandierato ai quattro venti- sta nel fatto che il Napoli ha definitivamente archiviato l’idea di portare in azzurro l’esperto portiere costaricano Keylor Navas, attualmente al Paris Saint-Germain».