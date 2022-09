Sky – Vicina l’ufficialità del rinvio di Rangers-Napoli, chiuso il Settore Ospiti

Non si giocherà martedì Rangers-Napoli, così come era previsto dalla programmazione del match. E’ in arrivo l’ufficialità dello spostamento al giorno successivo, come comunicato poco fa da Sky Sport, che annuncia:

“La partita del Napoli in Scozia è stata spostata per motivi di ordine pubblico, legati alla morte della Regina Elisabetta a Balmoral e al protocollo per il suo trasferimento a Londra. La gara passa da martedì 13 a mercoledì 14. A breve l’annuncio ufficiale da parte dell’Uefa che comunicherà anche l’orario d’inizio. Il settore ospite resterà chiuso“.