Negli ultimi minuti il Napoli sta affondando con decisione. Prima un lancio lungo per Victor Osimhen il quale lotta fisicamente con Baschirotto. Il difensore del Lecce cade e di seguito anche il nigeriano va giù. Per l’arbitro non è rigore. Subito dopo palla recuperata da Kim che avanza, scarica su Elmas il quale prova a restituire palla al coreano. Il Lecce spezza la linea di passaggio