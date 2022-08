SSC Napoli, da oggi in vendita anche la terza maglia! I dettagli

Dopo il lancio della prima e seconda maglia in occasione delle amichevoli internazionali a Castel di Sangro, EA7/SSC Napoli presentano ai tifosi la terza maglia “Blu Acqua”. Tale verrà indossata dagli azzurri in occasione del match contro l’Espanyol in programma oggi alle 19 a Castel di Sangro. Un modello ispirato alla bellezza suggestiva naturale, caratterizzata da un design pixel degradè che richiama il mare di notte illuminato dalla luna. La maglia è firmata EA7 Emporio Armani. Nuovi stili, nuove trame, nuovi colori per vestire i calciatori della SSC Napoli. La terza maglia del Napoli sarà in vendita dal 6 agosto sul webstore SSC Napoli, sull’ Amazon brand store, negli official store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.

Di seguito il tweet del club azzurro