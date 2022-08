GdS – Mertens verso il Galatasaray, intanto è pronto a ricevere la cittadinanza onoraria

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Dries Mertens. Secondo il quotidiano Mertens è sempre più vicino al Galatasaray. Il belga sarebbe molto tentato dalla squadra di Istanbul: dall’ingaggio di 4 milioni, al non impossibile rinnovo dovuto alla qualificazione Champions, non ultimo i benefit, tra i quali una serie di voli esclusivi Istanbul-Napoli. Napoli che, intanto, è pronta a dargli la cittadinanza onoraria, come detto dal sindaco Gaetano Manfredi. Mi sembra opportuno – dice il sindaco. É un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto a Napoli. Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dai consiglieri che dai cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere la casa a di Posillipo.