CdM – Raspadori spinge per la cessione! Potrebbe abbassare le richieste del Sassuolo

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi ieri hanno fatto visita al Napoli a Rivisondoli. Intorno ad un tavolo anche De Laurentiis, l’uomo dei contratti Chiavelli e il ds Giuntoli. È stato un appuntamento interlocutorio. C’è ancora una distanza di 10 milioni di euro tra la domanda del Sassuolo e l’offerta del Napoli. ADL ha presentato una proposta di 30mln di euro, il Sassuolo ha pretese alte, chiede 40mln. Il club emiliano ha già ceduto Scamacca al West Ham per 36mln di euro più 6 di bonus e il 10% della futura rivendita, non ha bisogno di vendere per necessità economiche. Tinti, agente di Raspadori, ha comunicato al Sassuolo che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e che vuole trasferirsi al Napoli. Guadagnerebbe più del triplo, circa 2,5 milioni di euro e giocherebbe la Champions. Il Napoli auspica che il pressing di Raspadori possa spingere il Sassuolo ad abbassare le pretese, magari inserendo qualche contropartita tecnica”.